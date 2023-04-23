Кадрами сближения Луны и Венеры делятся казахстанцы

Фото: фото очевидцев

Жители разных регионов Казахстана начали пересылать друг-другу фото Луны и таинственного светящегося объекта, похожего на звезду или НЛО. Как выяснилось, на этих кадрах заснята любопытная комбинация сближения Луны и второй планеты от Солнца — Венеры, передаёт BaigeNews.kz.

Астрономы поясняют, что вечером 23 апреля в весеннем небе можно разглядеть максимальное сближения двух светил.

Фото очевидцев

Эксперты skygazer.ru отмечают, что лучше всего Луна и Венера становятся заметными в ранних сумерках, когда на небе еще нет звёзд.

Фото: "АСТРОФОТОБОЛТО"/ TELEGRAM

Фото: ESO/Y. Beletsky

Примечательно, что именно сегодня Луна находится в растущей фазе и представляет собой тонкий месяц, поэтому это — самая возможность сделать красивые фотографии этого сближения.

Фото: Stellarium

Между тем, по информации астрономов, 23 апреля метеорный поток Лириды достигает своей максимальной активности. Этой ночью Ожидается до 20 метеоров в час, а значит счастливчики, находящиеся вне больших городов смогут стать свидетелями настоящего звездопада.

Ранее астрологи сообщали о том, что с 21 апреля по 15 мая земляне находятся во власти ретроградного Меркурия. Специалисты в этой области даже делились советами, чего не стоит делать в этот период времени.