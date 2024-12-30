Кадрами первой зимовки тигров в резервате “Иле-Балхаш” поделились экологи
Видео появилось в Сети.
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Министерство экологии и природных ресурсов РК совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира сообщило о первой зимовке тигров в государственном природном резервате "Иле-Балхаш". В Сеть выложили кадры с камер наблюдения в вольерах, передаёт BaigeNews.kz.
После ветеринарного карантина в малом вольере тиграм открыли большие вольеры, площадью более 0,5 гектара у каждого. Комплекс тщательно спроектирован с учётом всех потребностей хищников, что позволяет им свободно передвигаться и проявлять свои естественные инстинкты.
"Просторная среда способствует их постепенной адаптации к новым условиям. Тигры даже охотятся на сорок и ворон, которые питаются в тигриной столовой", - сообщили в Минэкологии.
С начала зимы увеличена дневная норма мяса, но сохранён один "разгрузочный" день в неделю, как это положено для хищников, содержащихся в вольерах.
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