Министерство экологии и природных ресурсов РК совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира сообщило о первой зимовке тигров в государственном природном резервате "Иле-Балхаш". В Сеть выложили кадры с камер наблюдения в вольерах, передаёт BaigeNews.kz.

После ветеринарного карантина в малом вольере тиграм открыли большие вольеры, площадью более 0,5 гектара у каждого. Комплекс тщательно спроектирован с учётом всех потребностей хищников, что позволяет им свободно передвигаться и проявлять свои естественные инстинкты.

"Просторная среда способствует их постепенной адаптации к новым условиям. Тигры даже охотятся на сорок и ворон, которые питаются в тигриной столовой", - сообщили в Минэкологии.

С начала зимы увеличена дневная норма мяса, но сохранён один "разгрузочный" день в неделю, как это положено для хищников, содержащихся в вольерах.