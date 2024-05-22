Кадетский класс имени Аскара Забикулина открыли в Кызылорде

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Кызылорды открыли кадетский класс имени Аскара Забикулина в учебном корпусе школы №101, передаёт BaigeNews.kz.

Для учащихся кадетских классов разработана и сшита специальная форменная одежда по образцу спасателей, а также форма для парада. Кабинет обеспечен специальными стендами, пожарно-спасательным оборудованием.

"Целью создания кадетского класса имени Аскара Забикулина является развитие знаний, навыков принятия оперативных и правильных решений при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, профилактика в области пожарной безопасности, обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, патриотическое воспитание подрастающего поколения", - отметили в ДЧС региона.

Напомним, столичный пожарный Аскар Забикулин погиб в ноябре 2022 года при тушении возгорания в жилом комплексе. Рискуя жизнью, он спас троих людей. Указом президента Аскар награждён государственной наградой "Айбын" І степени посмертно.

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