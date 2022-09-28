Качеством строительства дорог в Павлодаре заинтересовался Антикор

Фото: pavlodarnews.kz

В республиканском Агентстве по противодействию коррупции составили карту коррупционных рисков по Павлодарской области. В список вызывающих опасения попали семь сфер: олигополия, строительство и жилье, дороги и инфраструктура, экология и земельные отношения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Пристального внимания требуют качество строительства дорог, инженерных сооружений, вопросы обеспечения питьевой и поливной водой, расходование средств на объекты коммунальной инфраструктуры. Жители региона недовольны распределением коммерческих и сельхозземель, точечная застройка ведется с нарушением архитектурных и инженерных требований. Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, и они напрямую сопряжены с коррупцией", - перечислил Дмитрий Малахов.

Зампредседателя агентства подчеркнул, что возбуждение уголовных дел – не цель. Важно, чтобы объекты, строящиеся за счёт бюджета, возводили качественно и в установленные сроки, чтобы люди получили питьевую воду и ездили по хорошей дороге.

По словам Дмитрия Малахова, профилактику коррупции необходимо совершенствовать. Он напомнил, что благодаря рекомендациям по итогам мониторинга плана госзакупок по Павлодарской области сэкономили более одного миллиарда тенге.

"Зарегистрировали 25 уголовных дел в отношении работников акимата и подведомственных ему организаций, среди которых 20 первых руководителей и их заместителей", - уточнил Дмитрий Малахов.

Первый заместитель акима области Олег Крук добавил, что по каждой сфере с проблемными вопросами разработали детальный план.