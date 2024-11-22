  • 22 Ноября, 18:12
  • BAIGENEWS

Качество воздуха проверили экологи в Караганде и Темиртау

Результаты приятно удивили.

Сегодня, 17:16
АВТОР
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департамент экологии Карагандинской области Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: департамент экологии Карагандинской области

Пробы атмосферного воздуха взяли специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Карагандинской области в Караганде и Темиртау. Превышения концентраций вредных веществ в санитарно-защитных зонах крупных городов не зафиксировано, передаёт BaigeNews.kz.

Жители региона часто жалуются на смог и неприятный запах особенно в районах, где построены дома с печным отоплением. Лабораторные исследования проводили по следующим ингредиентам: диоксид азота, аммиак, диоксид серы, оксид азота, пыль с содержанием кремния 70-20%, сажа, сероводород, фенол, серная кислота, формальдегид, пыль (взвешенные вещества).

"В Караганде были отобраны пробы атмосферного воздуха в районе города, Юго-Востока, Михайловки, Пришахтинска и Майкудука. По результатам исследований превышения концентраций вредных веществ нигде не зафиксировано. В Темиртау отобраны пробы на санитарно-защитной зоне АО "Кармет", АО "Темиртауский электро-механический комбинат", ЧК "Нова Новатис" и на крупных улицах нового и старого города. По результатам исследований превышения концентраций вредных веществ также нигде не зафиксировано", - сообщили в департаменте экологии.

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