Качество воздуха проверили экологи в Караганде и Темиртау

Пробы атмосферного воздуха взяли специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Карагандинской области в Караганде и Темиртау. Превышения концентраций вредных веществ в санитарно-защитных зонах крупных городов не зафиксировано, передаёт BaigeNews.kz.

Жители региона часто жалуются на смог и неприятный запах особенно в районах, где построены дома с печным отоплением. Лабораторные исследования проводили по следующим ингредиентам: диоксид азота, аммиак, диоксид серы, оксид азота, пыль с содержанием кремния 70-20%, сажа, сероводород, фенол, серная кислота, формальдегид, пыль (взвешенные вещества).