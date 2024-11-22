Качество воздуха проверили экологи в Караганде и Темиртау
Результаты приятно удивили.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пробы атмосферного воздуха взяли специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Карагандинской области в Караганде и Темиртау. Превышения концентраций вредных веществ в санитарно-защитных зонах крупных городов не зафиксировано, передаёт BaigeNews.kz.
Жители региона часто жалуются на смог и неприятный запах особенно в районах, где построены дома с печным отоплением. Лабораторные исследования проводили по следующим ингредиентам: диоксид азота, аммиак, диоксид серы, оксид азота, пыль с содержанием кремния 70-20%, сажа, сероводород, фенол, серная кислота, формальдегид, пыль (взвешенные вещества).
"В Караганде были отобраны пробы атмосферного воздуха в районе города, Юго-Востока, Михайловки, Пришахтинска и Майкудука. По результатам исследований превышения концентраций вредных веществ нигде не зафиксировано. В Темиртау отобраны пробы на санитарно-защитной зоне АО "Кармет", АО "Темиртауский электро-механический комбинат", ЧК "Нова Новатис" и на крупных улицах нового и старого города. По результатам исследований превышения концентраций вредных веществ также нигде не зафиксировано", - сообщили в департаменте экологии.
Самое читаемое
- Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности
- Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого
- Путин сделал заявление по Украине
- Почему экс-начальника ДП Алматинской области повысили после убийства в Талгаре?
- Маулен Ашимбаев рассказал о своём знакомстве с Перизат Кайрат