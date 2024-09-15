Качество воздуха испортится в воскресенье в Астане, Алматы и ещё четырёх городах
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 15 сентября ожидаются в Актобе, Алматы, Риддере, Усть-Каменогорске, а ночью — в Астане и Костанае, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, по прогнозам синоптиков,15 сентября на большей части территории страны ожидается погода без осадков. На севере, северо-востоке, юго-востоке, в центре страны пройдут дожди, грозы. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман.
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