Качество связи может ухудшиться в Казахстане с 8 октября

Качество каналов связи и вещания может ухудшиться в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казтелерадио".

"АО "Казтелерадио" информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября и возможным ухудшением качества каналов связи и вещания", - говорится в сообщении.

Осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать сигналы связи.