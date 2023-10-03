  • 3 Октября, 18:52
  • BAIGENEWS

Качество связи может ухудшиться в Казахстане с 8 октября

Сегодня, 18:37
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instagram.com/kazteleradio_kz Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: instagram.com/kazteleradio_kz

Качество каналов связи и вещания может ухудшиться в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казтелерадио".

"АО "Казтелерадио" информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября и возможным ухудшением качества каналов связи и вещания", - говорится в сообщении.

Осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать сигналы связи.

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