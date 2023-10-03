Качество связи может ухудшиться в Казахстане с 8 октября
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
119Фото: instagram.com/kazteleradio_kz
Качество каналов связи и вещания может ухудшиться в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казтелерадио".
"АО "Казтелерадио" информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября и возможным ухудшением качества каналов связи и вещания", - говорится в сообщении.
Осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать сигналы связи.
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