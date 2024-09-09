Качество ремонта дорог в регионах Казахстана проверит министр
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Министр транспорта РК Марат Карабаев в регионах страны проверяет ход реализации программы среднего ремонта автодорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что это делается в рамках поручения Президента РК масштабировать программу среднего ремонта автодорог с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране.
Министр уже прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область. Далее посетит Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области.
Первый маршрут – от Актау до Атырау. Глава профильного ведомства проверил ход работ по среднему ремонту на участке Актау-Жетыбай-Шетпе. Так, в текущем году начат средний ремонт автодороги республиканского значения А-33 Доссор-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетибай-Актау на участках км 632-662 и км 662-692 общей протяжённостью 60 км.
Эти два участка расположены в Мангистауском районе. Участки дорог относятся к II технической категории. В рамках среднего ремонта будет обновлено дорожное покрытие. После завершения ремонтных работ гарантийный срок дороги составит два года. Данная дорога связывает Мангистаускую область с другими регионами страны.
В рамках рабочей поездки будут организованы встречи с населением вышеуказанных регионов и личный приём граждан. Министр транспорта проверит ход дорожно-ремонтных работ и состояние объектов транспортной инфраструктуры, подведомственной министерству.
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