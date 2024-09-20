Качество преподавания проверят 2,5 тысячи школ в Казахстане

Качество образовательных услуг проверят в школах Казахстана. Минпросвещения определило 2 487 организаций для профилактического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что к началу учебного года территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования уже провели контрольные и оценочные мероприятия в 422 организациях.

Мероприятия направлены на выявление проблем в образовательном процессе, определение соответствия его требованиям государственного стандарта образования, квалификационным требованиям.