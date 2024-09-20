Качество преподавания проверят 2,5 тысячи школ в Казахстане
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Качество образовательных услуг проверят в школах Казахстана. Минпросвещения определило 2 487 организаций для профилактического контроля, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве сообщили, что к началу учебного года территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования уже провели контрольные и оценочные мероприятия в 422 организациях.
Мероприятия направлены на выявление проблем в образовательном процессе, определение соответствия его требованиям государственного стандарта образования, квалификационным требованиям.
"В прошлом году Комитетом и его территориальными департаментами в 2 624 организациях образования проведены различные виды проверок, включая государственную аттестацию, профилактический контроль, внеплановые проверки на основании жалоб. Выявлены факты несвоевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации, ненадлежащее обеспечение материально-технической базы школ", — отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.
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