Качество питьевой воды возмущает жителей Жезказгана

Проблема с питьевой водой в Жезказгане стоит остро уже на протяжении нескольких лет. Жители города металлургов говорят, что устали жаловаться. Хотя власти обещают вскоре решить проблему, потребители уже не верят. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал жалобы жителей и обещания сотрудников акимата.

Как минимум 10 лет жители Жезказгана не могут дождаться решения проблемы с питьевой водой. Ни цвет, ни запах, ни прозрачность воды не устраивает потребителей.

"Качество воды нас не удовлетворяет. Все жители подтвердят, что оно оставляет желать лучшего. Никто из нас не пьёт холодную воду из крана. У меня стоит Аквафор, фильтрованную воду пью. Почти все жители либо заказывают бутыли, либо набирают воду в автоматах. Потому что употреблять водопроводную невозможно. Если только для хозяйственных нужд. В СЭС говорят, что вода соответствует нормам. Не знаю, у меня фильтр стоит, мы очень часто меняем картриджи, потому что они изнашиваются из-за того, что вода плохая. Где-то на две недели хватает одного фильтра. И таким образом мы лет пять уже точно не употребляем из-под крана воду", - говорит жительница Жезказгана Ирина Морозова.

Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля утверждают, что вода в кране соответствует нормам. Единственное "но" возникает во время паводкового периода, говорят в ведомстве.

"По области Улытау на учёте 34 централизованных и 21 децентрализованных водопроводов, которые еженедельно обследуются, отбирается вода из установленных контрольных точек. Если до паводкового периода было 73 контрольных точки, то с начала паводков их число возросло до 115. Из них еженедельно отбирались пробы. Причём отбор делает не только санитарная служба, но и лаборатории АО "Предприятие тепло-водоснабжения". Это хозпитьевая вода. Из централизованного водоснабжения с сначала паводкового периода отобрано 208 проб воды. На санитарно-химические показатели взято 233 пробы. Из них не соответствующих было 30. Это 12,8%. Эти пробыли были из Жезказгана, Каражала и Жанаарки", - сказала замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) области Улытау по эпидемиологическим вопросам Елена Ткаченко.

По её словам, вода имела несоответствие стандартам по общей жёсткости, мутности, цветности, запаху и привкусу.

"Это нормальное состояние при паводковом периоде, потому что идёт замутнение, Децентрализованно с начала паводкового периода отобрано 62 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. На сегодня не соответствует три пробы воды по общему микробному числу. Также отобраны две пробы сточных и паводковых вод на патогенную микрофлору. Не соответствующих не выявлено. После паводкового периода, он у нас уже завершён, было отобрано 116 проб воды и на бактериологию и на санитарно-химические показатели. Не соответствующих проб не было", - прокомментировала Елена Ткаченко.

Но качество воды это лишь одна проблема. Помимо того, что из крана течёт мутная и вонючая жидкость, в летний период теряется напор. Иногда приходится ночью набирать воду в ёмкости, потому что днём она просто капает из крана, говорят жители.

"Я уже давно здесь живу, с 80 года, и у нас такие проблемы с холодной постоянно. Именно верхние этажи страдают. Нас обещали с прошлого года подключить к новому водоводу. Уже май заканчивается, но пока вопрос ещё открыт. На данный момент холодная вода у нас пока бесперебойно идёт. Но мы боимся того, что это пока ещё дожди, а вот будет сильно жарко, тогда огородники начнут активно поливать, и давление снизится. С началом поливочного сезона у нас всегда такие проблемы возникают. На соседней улице трубы проложили в 2020 году. Ещё пандемия была. И вот уже который год мы ждём, когда же нас подключат к новому водопроводу", - говорит жительница Жезказгана Ирина Морозова.

Чтобы решить все проблемы разом, власти города строят огромный гидроцех.

"75% воды Жезказган берёт из открытого источника - Кенгирского водохранилища, а 25% из подземного источника Уйтас-Айдос. Ранее предприятие очищало воду классическим способом с добавлением коагулянтов, с илоотстойниками. В 2012 году было протокольное решение по выбору технологии очистки воды. В 2013 году поставили опытную установку аппарата по мембранной очистке воды. По результатам трёхлетних испытаний в 2015 году разработан проект строительства хозпитьевых очистных сооружений. Но по определённым объективным и субъективным причинам не приступили сразу к реализации данного проекта. В 2018 году он прошёл корректировку. В 2020 году сделали корректировку по уменьшению объёма воды. Испытательная конструкция показала себя с хорошей стороны. Поэтому было решено построить в городе очистное сооружение", - сообщили в акимате Жезказгана.

Из республиканского бюджета на реализацию проекта выделено более 6 миллиардов тенге. Срок сдачи объекта - декабрь 2025 года. Однако в акимате города заверили, при одобрении финансирования из республиканского бюджета проект может завершиться в апреле следующего года. Так как необходимое оборудование уже закуплено и доставлено на строительную площадку. Помимо этого, оборудованы пять резервуаров для воды.

Однако жители города всё ещё имеют сомнения, что у них из крана потечёт чистая и прозрачная вода, да ещё и с хорошим напором. Потому что самое основное – прокладка труб, по их мнению и наблюдениям, была проведена с грубыми нарушениями.

"Проблемы в нашем городе начались давно. У нас были три акима Кайрата: Кайрат Бегимов, Кайрат Абсаттаров и сейчас Кайрат Шайжанов. Вот эта беда началась ещё при первом Кайрате, то есть Бегимове. Тогда весь город был перекопан. Официальная версия была такая, что укладывают новый водовод. Водовод Эскулинский укладывали в спешке, трубы пластиковые, варили их поздней осенью, в морозы, нарушая технологии. Чувствовалась спешка. Мы как мониторинговая группа работали, проверяли, видели своими глазами. Я не знаю, какая была цель. Трубы положили без опрессовки, без ничего. Просто закопали, похоронили трубы пластиковые. Представьте без давления, без воды они остались там. И город получил вот такой вид. Сколько лет прошло. Потом пришёл второй Кайрат, Абсаттаров. Он пытался что-то делать. Затем пришёл третий Кайрат. Но ничего так и не изменилось в лучшую сторону", - говорит общественник Валерий Фомин.

На данный момент в Жезказгане более 66 тысяч абонентов, которые употребляют в месяц свыше 443 тысяч кубов воды. По заверению акимата города, после завершения строительства очистного сооружения, вода из кранов потечёт абсолютно чистой и с хорошим давлением. А пока что жителям остаётся только ждать.