Качество питания в школьных столовых Алматы будет мониторить созданная комиссия

В Алматы будет создана мониторинговая комиссия для усиления контроля над качеством питания в школьных столовых, передаёт BaigeNews.

Как сообщила заместитель акима Алматы Асем Нусупова в ходе совещания по организации школьного питания, сегодня утверждается приказ о создании мониторинговой группы по организации горячего питания и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Работа комиссии будет выполняться Межведомственной экспертной группой (МЭГ), созданной по распоряжению акима города для контроля за качеством питания в городских школах. В ее состав входят заместитель главы города, депутаты маслихата, члены общественного совета, представители санитарно-эпидемиологического контроля города, медицинские работники, администрация школ и представители родительской общественности (попечительский совет). Промежуточные итоги комиссии будут подведены до 15 сентября текущего года, итоги – 25 сентября этого года.

"В этом учебном году разработано новое меню в школьных столовых, согласно которому следует контролировать питание учащихся. Также необходимо активное взаимодействие всех сторон для создания безопасных условий по питанию школьников. Следует отметить, что данная комиссия направлена на мониторинг питания в целях обеспечения безопасности наших детей", - сказала заместитель акима города.

Вместе с тем руководитель городского Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алпысбайулы Касымхан озвучил результаты внеплановых проверок, которые проводились только при наличии фактов нарушения нормативных документов в сфере санитарного благополучия населения и представлении мотивированных материалов по угрозе здоровью детей.

"В Алматы на контроле находятся 328 школ, из них в 322 организовано горячее питание, в остальных действует буфетная система. Столовые в 215 государственных школах сданы в аренду индивидуальным предпринимателям. На сегодня, согласно данным Управления образования, заменены арендаторы столовых 54 школ. Следует отметить, что арендаторы должны своевременно получать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта требованиям санитарных правил", - отметил Алпысбайулы Касымхан.

Кроме того, в ходе совещания выступила специалист по школьному питанию Казахской Академии Питания Вероника Уливанова. Как отметила эксперт, сегодня специалистами предлагается возможность оценки пищевой безопасности в школьных столовых для выявления возможных нарушений, а также разработка рекомендаций.

"Нами предлагается оценка состояния производственных помещений школьных столовых на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, проведение микробиологических исследований продуктов питания. Также следует отметить важность применения в рационе питания детей рациональность и сбалансированность с применением молока и кисломолочной продукции и учетом энергетических ценностей. Для этого в 3 школах города с буфетной продукцией планируется запустить в рамках пилота ланч-пакеты с кисломолочной продукцией, бутербродами и роллами с мясной продукцией, фруктами и соками", - сообщила Вероника Уливанова.

Всего в Алматы бесплатным питанием обеспечены более 133 тысяч обучающихся, или 45,3% от общего контингента организаций среднего образования. Это учащиеся 1-4-х классов и 5-11-х классов из социально уязвимых слоев населения.