Качество образования и безопасность - приоритеты развития сферы перечислил Алтай Кульгинов

Фото: facebook.com/altay.kulginov

Как будет развиваться сфера образования в ближайшие годы, обсудили на заседании коллегии министерства просвещения. Вице-премьер Алтай Кульгинов выделил несколько основных направлений, передаёт BaigeNews.kz.

"Школа – фундамент на пути становления личности. От того, насколько он будет прочным и качественным, зависит будущее наших детей. Государство неустанно работает над созданием условий и повышением качества образования", - отметил он.

Первое. Школы

В 2022 году построено и введено в эксплуатацию почти 250 школ; в малых городах, районных центрах и сёлах модернизировано более 420 учебных заведений, еще в 264 школах проведён капитальный и текущий ремонт.

По поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в период с 2023-2025 годы будет построено более 400 школ нового формата. Они позволят создать свыше 840 тысяч ученических мест (в две смены). В этом году начнётся строительство 221 школы.

Второе. Детсады, коррекционные центры

Свои двери открыли более 450 детсадов на 39 тысяч мест. 93 процентам частных детсадов выделен госзаказ. Кроме того, уделяется внимание особенным детям. Открыто 10 аутизм-центров, в школах коррекционные кабинеты. Будем и дальше расширять сеть реабилитационных центров и увеличивать долю госзаказа для частных детсадов.

Третье. Повышение зарплаты

С января 2020 года зарплата педагогов ежегодно повышается на 25 процентов. Также предусмотрена возможность дифференцированного повышения оплаты труда (за счёт доплат за квалификационный уровень, наставничество, степень магистра), утверждён профстандарт "Педагог".

Четвёртое. Качество образования

Для стимулирования и повышения статуса педагога ежегодно выделяются тысячи грантов, строится соцжильё, повышается оклад. Но, тем не менее, между качеством знаний в городах и сёлах имеется значительный разрыв. Для улучшения качества образования министерству просвещения совместно с акиматами регионов необходимо обеспечить качественную модернизацию по новым стандартам ежегодно не менее одной тысячи школ в малых городах, районных центрах и сёлах с открытием современных предметных кабинетов, химии, биологии, физики, STEM и робототехники.

Также следует постоянно внедрять инновационные способы преподавания дисциплин в школах, оказывать методическую поддержку для малокомплектных школ, ускорить перевод учебного процесса в цифровой формат (доступ к цифровым учебным материалам).

Пятое. Безопасность, открытие детских центров

Перед министерством просвещения также стоят задачи по дооснащению организаций образований камерами видеонаблюдения, обеспечению всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием, созданию 50 детских оздоровительных лагерей, открытию крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей (дворцы школьников, станции юных техников, детские технопарки, музыкальные и художественные школы).