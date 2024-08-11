Качество медалей Олимпиады-2024 подверглось критике со стороны бронзового призера игр
Сегодня, 01:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:56Сегодня, 01:56
100Фото: Instagram @nyjah
Скейтбордист сборной США Найджа Хьюстон пожаловался на качество завоеванной им бронзовой медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent.
В видео, опубликованном в Instagram, спортсмен продемонстрировал, что завоеванная им бронзовая медаль потеряла свой цвет через несколько дней после победы. По его информации, медаль выглядела так, “как будто она побывала на войне и вернулась обратно”, поскольку бронза, похоже, стерлась.
“Эти олимпийские медали выглядят великолепно, только когда они совершенно новые’, - резюмировал Хьюстон.