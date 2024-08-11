Качество медалей Олимпиады-2024 подверглось критике со стороны бронзового призера игр

Скейтбордист сборной США Найджа Хьюстон пожаловался на качество завоеванной им бронзовой медали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent.

В видео, опубликованном в Instagram, спортсмен продемонстрировал, что завоеванная им бронзовая медаль потеряла свой цвет через несколько дней после победы. По его информации, медаль выглядела так, “как будто она побывала на войне и вернулась обратно”, поскольку бронза, похоже, стерлась.