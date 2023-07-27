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281Фото: astanatv.kz
Качели упали на ребёнка в центре Усть-Каменогорска
Качели упали на восьмилетнего мальчика в Усть-Каменогорске. ЧП произошло на городском "Арбате", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
На место сразу же прибыла бригада скорой помощи, полиция и сотрудники коммунального предприятия "Таза Оскемен", которые должны следить за малыми архитектурными формами.
Ребёнку оказали первую помощь. У мальчика черепно-мозговая травма. Он находится в стационаре под наблюдением медиков.
В полиции начали расследование несчастного случая. После происшествия все качели с Арбата убрали.
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