Качели упали на ребёнка в центре Усть-Каменогорска

Фото: astanatv.kz

Качели упали на восьмилетнего мальчика в Усть-Каменогорске. ЧП произошло на городском "Арбате", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На место сразу же прибыла бригада скорой помощи, полиция и сотрудники коммунального предприятия "Таза Оскемен", которые должны следить за малыми архитектурными формами.

Ребёнку оказали первую помощь. У мальчика черепно-мозговая травма. Он находится в стационаре под наблюдением медиков.

В полиции начали расследование несчастного случая. После происшествия все качели с Арбата убрали.