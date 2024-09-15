Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в Караганде
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Женщина и ребёнок пострадали в результате несчастного случая на аттракционе в центральном парке Караганды, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщают о том, что упала кабинка аттракциона "Вертолётик".
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Инцидент прокомментировал директор управления парками Караганды Талгат Байтохин.
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"Внутри находились два человека — женщина и ребёнок. Они были осмотрены врачами и отпущены домой. Данный аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза данного аттракциона прошла в текущем году перед началом сезона, в мае, у лиценизированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы", — сообщил Талгат Байтохин.
Он отметил, что в настоящее время следствие ведут правоохранительные органы.
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