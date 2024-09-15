  • 15 Сентября, 20:32
  • BAIGENEWS

Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в Караганде

Сегодня, 20:15
АВТОР
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иллюстративное eaz23.ru Сегодня, 20:15
Сегодня, 20:15
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Фото: иллюстративное eaz23.ru

Женщина и ребёнок пострадали в результате несчастного случая на аттракционе в центральном парке Караганды, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщают о том, что упала кабинка аттракциона "Вертолётик".

 
 
 
 
 
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Публикация от Айнур Балакешова (@patriotkaragandy)

Инцидент прокомментировал директор управления парками Караганды Талгат Байтохин.

 
 
 
 
 
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Публикация от Управление парками Караганды | "МжДСБ" КМҚК (@park.krg)

"Внутри находились два человека —  женщина и ребёнок. Они были осмотрены врачами и отпущены домой. Данный аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза данного аттракциона прошла в текущем году перед началом сезона, в мае, у лиценизированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы", —  сообщил Талгат Байтохин.

Он отметил, что в настоящее время следствие ведут правоохранительные органы.

 

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