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Кабинеты робототехники появятся во всех сёлах и моногородах Казахстана. Классы оснастят современным инженерным оборудованием в рамках благотворительного проекта "Болашақ инженерлер" Фонд "Қазақстан халқына" и Холдинг "Арман". Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта подписан в рамках международного форума о цифровых технологиях и бизнеса "Digital Bridge 2022" в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным фонда, бюджет проекта на 2022–2026 годы составит 1,3 миллиарда тенге, из них: фондом "Қазақстан халқына" будет выделено 673,2 миллиона тенге, Фонд развития инженерного образования направит 464,5 миллиона тенге, и из средств местных исполнительных органов будет выделено 201,9 миллиона тенге.

Кабинеты робототехники будут оснащены в каждом селе, районе и моногороде во всех областях Казахстана. В них учащиеся 1–6 классов смогут обучиться программированию, конструированию, мехатронике, электротехнике и другим направлениям.

Цель проекта – создание условий для детей из сельской местности, малых городов и моногородов для изучения робототехники, обеспечение доступной качественной образовательной средой в сфере инженерных компетенций.

"Мы считаем, что очень важно развивать образование в сельской местности и моногородах. Мы реализуем важный проект, который даст возможность детям изучать робототехнику, программирование и развивать инженерные навыки", – отметил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.

Общественный фонд "Қазақстан халқына" займётся финансированием расходов по оснащению кабинетов робототехники конструктором и программным обеспечением. В свою очередь Фонд развития инженерного образования займётся организационными вопросами, ТОО "Арман Инжиниринг" в качестве отечественного производителя робототехнических решений для образовательной сферы профинансирует ремонт и оформление кабинетов робототехники, оснащение мебелью и учебно-методическим комплексом, организацию обучения и методическую поддержку педагогов школы.

В проекте примут участие 187 школ страны, из них 160 районных и 27 школ моногородов. Также в рамках меморандума сторонами разработана

Дорожная карта по развитию проекта "Болашақ инженерлер". Проект планируется запустить уже в следующем учебном году.