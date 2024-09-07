Кабинеты поддержки инклюзии открыли в пяти школах Астаны

В пяти столичных школах появились инклюзивные классы нового формата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Один из таких кабинетов для детей с особыми образовательными потребностями появился в школе-гимназии № 97.

Он состоит из двух частей: просторные кабинеты в формате openspace для психолога, дефектолога, логопеда, а также гончарная мастерская. Во второй части расположен кабинет лечебной физкультуры (ЛФК). Площадь одного класса не менее 60 кв. м., что позволяет в комфортных условиях вести занятия для детей.

"В одной из школ столицы прошло открытие кабинета поддержки инклюзии, реализованного благотворительным фондом "Samruk-Kazyna Trust". В рамках проведения спортивного марафона фонд собрал более 100 млн тенге и в пилотном режиме реализовал 5 кабинетов поддержки инклюзии. Я считаю, что подобные кабинеты являются важной частью образовательного процесса. В столичных школах обучаются порядка 2000 детей с особыми образовательными потребностями. Мы планируем и дальше продолжать работу, чтобы в следующем году все школы столицы соответствовали международным стандартам.", – отметил заместитель акима столицы Есет Байкен.

В школе отметили, что педагоги и специалисты прошли специальное обучение. Также в течение года им будет оказано методологическое сопровождение.

"В рамках корпоративной социальной ответственности АО "Самрук-Қазына" комплексно поддерживает людей с особыми потребностями. Мы открыли 42 реабилитационных центра в регионах Казахстана, 10 спортивных комплексов. Более 1000 детей посещают наши адаптивные спортивные секции. Мы начали обучение молодежи с инвалидностью цифровым профессиям. В итоге мы охватываем помощью людей с самого рождения и всячески содействуем их социализации в обществе", - сказал председатель правления АО “Самрук-Қазына” Нурлан Жакупов.

Аналогичные инклюзивные классы нового формата начали работу в школе-гимназии № 22, средней школе № 36, школе-лицее № 59 имени К. Мынбаева и школе-лицее № 76 имени А. Бокейхана. Теперь более 150 детей с особыми образовательными потребностями смогут учиться в школах вместе со сверстниками.

"Вы сделали невероятную вещь. Благодаря вам у особенных детей появилась возможность обучаться с обычными детьми. Сейчас мой сын проходит адаптационный период. Учится соблюдать инструкции учителя, вливается в коллектив. Для детей с аутизмом очень важна социализация", – сказала мама ученика школы Мария Айдарханова.

Отметим, школы были определены Управлением образования Астаны с учетом востребованности и потребности для детей с особыми образовательными потребностями. Таким образом проект охватит образовательными и развивающими программами более 150 детей.