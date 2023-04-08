Кабинет имени легендарного генерала открыли в школе Павлодара

Фото: polisia.kz

В военной школе Павлодара появился кабинет имени легендарного генерала Ахмета Тумарбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время своей рабочей поездки в Павлодар министр внутренних дел Марат Ахметжанов вместе с акимом региона Асаином Байхановым посетил областную специализированную школу-интернат "Жас сарбаз" имени Кабанбай батыра.

В учебном заведении открыли специальный кабинет в честь участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника МВД СССР и Казахстана, заместителя министра внутренних дел Казахской ССР Ахмета Тумарбекова.

В церемонии открытия кабинета приняли участие полицейские, преподаватели и учащиеся школы, а также родственники генерал-майора милиции.

История жизни Ахмета Тумарбекова – это история органов внутренних дел нашей страны советского периода. Он был одним из тех людей, кого не сломили тяжелые испытания и лишения, кто до конца жизни верой и правдой служил своему делу. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения.