К жителям Кокшетау обратился областной штаб по борьбе с терроризмом

Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует провести учения 22 октября в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов", - говорится в обращении к населению

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