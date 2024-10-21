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К жителям Кокшетау обратился областной штаб по борьбе с терроризмом

Сегодня, 17:46
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: pixabay.com

Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует провести учения 22 октября в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов", - говорится в обращении к населению

Граждан просят доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации.

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