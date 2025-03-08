Костанайские спасатели креативно поздравили дам с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Поздравительную спецоперацию пожарные сняли на видео.

"Используя автолестницу, один из пожарных поднялся к окнам многоэтажки и с высоты преподнес цветы женщинам. Такой неожиданный жест вызвал восторг и улыбки у дам, которые выглянули в окна",— рассказали в ДЧС.

На улицах города спасатели вручили цветы и случайным прохожим – девушкам, женщинам, бабушкам. Горожанки с радостью принимали поздравления и благодарили спасателей за внимание и заботу.