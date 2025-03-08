К жительницам многоэтажек Костаная в честь 8 Марта стучались в окна пожарные
Для поздравлений спасатели использовали автолестницу.
Сегодня, 15:12
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Сегодня, 15:12Сегодня, 15:12
128Фото: скриншот с видео
Костанайские спасатели креативно поздравили дам с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
Поздравительную спецоперацию пожарные сняли на видео.
"Используя автолестницу, один из пожарных поднялся к окнам многоэтажки и с высоты преподнес цветы женщинам. Такой неожиданный жест вызвал восторг и улыбки у дам, которые выглянули в окна",— рассказали в ДЧС.
На улицах города спасатели вручили цветы и случайным прохожим – девушкам, женщинам, бабушкам. Горожанки с радостью принимали поздравления и благодарили спасателей за внимание и заботу.
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