  • 8 Марта, 16:54
  • BAIGENEWS

К жительницам многоэтажек Костаная в честь 8 Марта стучались в окна пожарные

Для поздравлений спасатели использовали автолестницу.

Сегодня, 15:12
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12
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Фото: скриншот с видео

Костанайские спасатели креативно поздравили дам с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Поздравительную спецоперацию пожарные сняли на видео.

"Используя автолестницу, один из пожарных поднялся к окнам многоэтажки и с высоты преподнес цветы женщинам. Такой неожиданный жест вызвал восторг и улыбки у дам, которые выглянули в окна",— рассказали в ДЧС.

На улицах города спасатели вручили цветы и случайным прохожим – девушкам, женщинам, бабушкам. Горожанки с радостью принимали поздравления и благодарили спасателей за внимание и заботу.

 

 

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