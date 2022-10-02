К Земле приближается астероид площадью в полкилометра

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Сближающийся с Землей астероид зафиксировали две обсерватории на юге России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.

"В ночь на 1 октября подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей. Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет", — уточнили в институте.

Учёные уточнили, что снимки сделаны 25-метровым телескопом в посёлке Кочеванчик и 50-сантиметровым телескопом Кубанского государственного университета.