К Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероид

По данным Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, 27 июня к нашей планете приблизится потенциально опасный астероид 2011 UL21 (шириной от 1,7 до 3,9 километров), передает BaigeNews.kz.

Этот космический камень больше, чем 99% всех известных околоземных астероидов. Он считается самым большим астероидом, который приближался к Земле за последние 125 лет.

Космический объект должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии 6,6 миллионов километров, то есть примерно в 17 раз дальше, чем находится Луна. Астероид движется со скоростью около 93 тысяч километров в час.