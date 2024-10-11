К Земле летит комета Цзыцзиньшань-ATLAS

12 октября на минимальном расстоянии от Земли окажется комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS. В сентябре она пролетела около Солнца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию Московского планетария.



Сообщается, что следующие две-три недели станут наилучшим временем наблюдения небесного тела из Северного полушария нашей планеты.

"Период наилучших условий видимости кометы в Северном полушарии начнется 12 октября, когда комета будет пролетать перигей - максимально близкую к Земле точку. Он продлится две-три недели", - рассказали в планетарии.

В странах Северного полушария комета будет видна на вечернем небе около часа после захода Солнца (с 18:30 по местному времени) над западной частью горизонта.

"На это время астрономы прогнозируют ее блеск на уровне около - 2 звездной величины, поэтому рассмотреть небесную гостью можно будет даже в ярком свете навигационных сумерек невооруженным глазом", - уточнили ученые.

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, Обсерватория Пурпурной горы, Китай). 22 февраля 2023 года она была обнаружена с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Астрономы охарактеризовали ее как возможную большую комету, которыми называют особо яркие и заметные с Земли объекты.