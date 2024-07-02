К выбору технологии приступим по итогу референдума: Саткалиев о строительстве АЭС в Казахстане
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах казахстанско-китайского форума в Астане высказался о строительстве АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Минэнерго проводит системную работу по разъяснению населению всех плюсов реализации проекта строительства АЭС. Мы выезжаем в регионы. До конца августа эта работа будет завершена, и совместно с ЦИК мы определим сроки референдума. Мы прошли предварительный этап, предквалификацию. Прошли четыре компании - из КНР, Франции, России и Южной Кореи. Дополнительно в рамках конкурса рассматриваем технологии для малых модульных реакторов, предложения наших американских партнёров. К выбору технологии мы приступим по итогу референдума", - сообщил Алмасадам Саткалиев.
Глава Минэнерго заявил, что этот "проект АЭС не рассматривается как единичный".
"Этот проект можно рассматривать как начало развития атомной энергетики в Казахстане. Ведь наша страна обладает уникальными компетенциями, мы номер один по добыче и экспорту урановой продукции. Есть уникальная научная база, работает национальный ядерный центр, институт ядерной физики, есть уникальный опыт работы с действующими исследовательскими атомными реакторами. У нас абсолютная репутация в МАГАТЭ в части реализации крупных инновационных проектов", - добавил он.
По словам министра, недавно МАГАТЭ отметили прорыв Казахстана в части перевода реакторов на низкообогащённое топливо.
"У нас огромный потенциал развития урановой продукции, мы уже производим конечную продукцию по французским технологиям, это так называемые тепловыделяющие сборки. Всё это в комплексе даёт очень серьёзную базу для развития атомной энергетики", - резюмировал глава Минэнерго.
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