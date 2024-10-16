К водителям из нескольких регионов Казахстана обратились в "КазАвтоЖол"
Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
75Фото: pxhere.com
Погодные условия на республиканских автодорогах изменятся в худшую сторону 17 октября. В связи с этим в "КазАвтоЖол" обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz.
"В Атырауской, ЗКО, Мангистауской, Карагандинской и Алматинской областях местами ожидается дождь. В области Абай, Жетысу, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом и снег. Просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении.
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