К водителям из нескольких регионов Казахстана обратились в "КазАвтоЖол"

Погодные условия на республиканских автодорогах изменятся в худшую сторону 17 октября. В связи с этим в "КазАвтоЖол" обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz.

"В Атырауской, ЗКО, Мангистауской, Карагандинской и Алматинской областях местами ожидается дождь. В области Абай, Жетысу, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается дождь со снегом и снег. Просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - говорится в сообщении.