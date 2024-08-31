К уголовной ответственности привлекают сотрудника шымкентского отлова за избиение собак
Сегодня, 04:21
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Сегодня, 04:21Сегодня, 04:21
91Фото: telegram-канал patriot
В Шымкенте сотрудник городского отлова палкой жестоко избил собак - в результате трое собак находятся в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал patriot.
Свидетелем жестокости стала волонтер, успевшая снять избиение на видео.
"Это нарушение всех норм и законов о защите животных. Мы требуем справедливости и наказания для виновных, а также строгого соблюдения законов, которые должны защищать этих беззащитных существ", - говорят шымкентские волонтеры.
В полиции сообщили, что после обращения волонтеров по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.
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