К уголовной ответственности привлекают сотрудника шымкентского отлова за избиение собак

В Шымкенте сотрудник городского отлова палкой жестоко избил собак - в результате трое собак находятся в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал patriot.

Свидетелем жестокости стала волонтер, успевшая снять избиение на видео.

"Это нарушение всех норм и законов о защите животных. Мы требуем справедливости и наказания для виновных, а также строгого соблюдения законов, которые должны защищать этих беззащитных существ", - говорят шымкентские волонтеры.

В полиции сообщили, что после обращения волонтеров по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.