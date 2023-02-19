К Таразу хотят присоединить 14 населённых пунктов

Фото: 24.kz

Городской частью Тараза планируют сделать 14 населённых пунктов Байзакского и Жамбылского районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Если генеральный план города утвердит Правительство, то свыше 44 тысяч сельчан станут горожанами, а территория областного центра увеличится до 30 тысяч гектаров.

В связи с увеличением населения до 2025 года Тараз разделят на два административных района, в которых создадут и акиматы.

С расширением границ в областном центре также появятся три новых микрорайона. Их начнут строить в конце года. В каждом планируют возвести около 70 многоэтажных домов и другие социальные объекты.

По словам акима Тараза Бакытжана Орынбекова, в 14-м микрорайоне города планируют возвести строительство 64 многоэтажных домов.