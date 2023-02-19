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24.kz Сегодня, 13:12
158
Сегодня, 13:12
158
Фото: 24.kz

К Таразу хотят присоединить 14 населённых пунктов

Городской частью Тараза планируют сделать 14 населённых пунктов Байзакского и Жамбылского районов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Если генеральный план города утвердит Правительство, то свыше 44 тысяч сельчан станут горожанами, а территория областного центра увеличится до 30 тысяч гектаров. 

В связи с увеличением населения до 2025 года Тараз разделят на два административных района, в которых создадут и акиматы. 

С расширением границ в областном центре также появятся три новых микрорайона. Их начнут строить в конце года. В каждом планируют возвести около 70 многоэтажных домов и другие социальные объекты.

По словам акима Тараза Бакытжана Орынбекова, в 14-м микрорайоне города планируют возвести строительство 64 многоэтажных домов. 

"Это в основном будет коммерческое жильё, то есть от 7 до 12 этажей. Кроме того, у нас предусмотрено строительство нового здания по проекту "Комфортная школа". Еще объекты здравоохранения и коммерческие объекты, такие как торговые центры, спортивные центры и спортивные площадки. В этом году планируем строительство первых домов. Сегодня мы готовим документы на аукцион, то есть хотим привлечь туда инвесторов", — поделился планами градоначальник.

 

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#Тараз #генплан
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:12
158
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