До конца 2027 года в области Жетысу планируют реализовать 79 проектов на 1,1 трлн тенге с созданием свыше 9 тысяч рабочих мест. Об этом в ходе брифинга сообщил аким региона Бейбит Исабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Исабаев, значимыми точками экономического роста и притяжения инвестиций в регион являются Хоргосский узел и станция "Достык". Эти объекты, граничащие с Китаем, имеют большой транспортно-транзитный потенциал.

"На территории СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" и МЦПС "Хоргос" реализовано 27 проектов на 63,3 млрд тенге с созданием более двух тысяч рабочих мест", - сказал аким области.

К примеру, реализуется казахстанско-германский совместный проект по строительству грузопассажирского аэропорта на СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".

На станции "Достык" ведётся строительство 3-го и 4-го этапа многофункционального грузоперевалочного терминала Dostyk Trans Terminal мощностью 350 тысяч контейнеров в год.

Также действующим логистическим грузоперевозочным терминалом ТОО "Евротранс Групп" ведутся подготовительные работы по строительству склада временного хранения площадью 40 гектаров и стоимостью 50 млн долларов.

В целях дальнейшего развития таможенной отрасли в январе этого года на станции открыт новый терминал временного хранения Dostyk Customs Service с пропускной способностью 200 автомобилей в сутки.

В целом в инвестиционном портфеле области до 2030 года имеется 189 проектов на сумму 2,6 трлн тенге, где планируется создать более 11 тысяч рабочих мест, в том числе 121 проект на стадии реализации.