К шести годам приговорили застройщика, обманувшего сотни вкладчиков в Актобе

Судом № 2 г.Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в совершении мошенничества и в подделке официальных документов (ст.190 ч.4 п.2, ст.385 ч.1 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Актобе.

“Приговором суда "Б" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 п.2 УК РК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 10 лет”, - говорится в сообщении.

Судом установлено, что "Б", являясь единственным учредителем нескольких ТОО, в 2018 году начал строительство домов ЖСК "Алаш Орда-1", расположенного по адресу г.Актобе, микрорайон "Батыс-2", дом №22Д, с привлечением денежных средств дольщиков, с окончанием строительства в 2020 году. Всего запланировано 3 секции дома, каждая секция из 9-ти этажного 2-х подъездного дома, состоящий из 77 квартир.

А в 2019 году "Б" начал строительство домов ЖК "AviatorPremium", расположенного в квартале "Авиагородок", дом №40 "В" с привлечением денежных средств пайщиков с окончанием строительства в 2020 году, всего 54 квартиры по проекту 3-х этажные дома, из них 2-дома из 9 квартир и 6-домов из 6 квартир.

По ЖСК "Алаш Орда-1" из обещанных трех (1,2,3 секции) жилых домов и апарт-отеля, возведен только каркас 1 дома (3-я секция), а по ЖК "AviatorPremium", из обещанных восьми жилых домов, был построен 1 дом (состоящий из 3 этажей и 6 квартир) и только каркас 4 домов.

Всего в ЖСК "Алаш Орда-1" насчитывается 137 дольщиков, которые перечислили общую сумму более 1 млрд. тенге. Из них 81 лицо на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших.

По ЖК "AviatorPremium" насчитывается 39 пайщиков, перечисляющие денежные средства на общую сумму более 800 млн. тенге, из них 23 лица на досудебном расследовании признаны в качестве потерпевших.

Кроме того, в ходе судебного следствия пайщики и дольщики в количестве 30 лиц (поЖСК "Алаш Орда-1" 28 лиц, по ЖК "AviatorPremium" 2 лица) были дополнительно признаны потерпевшими, ими заявлены гражданские иски.

Установлено, что вложенные пайщиками ЖСК "Алаш Орда-1" и дольщиками ЖК "Aviator Premium" часть денежных средств были использованы "Б" на иные цели, не связанные со строительством ЖСК "АлашОрда-1" и ЖК "Aviator Premium".

Кроме того, установлено, что "Б" под предлогом создания выгодной совместной деятельности, направленной на инвестирование в строительство жилых комплексов бизнес и элит класса в г.Актобе, а именно ЖСК "Алаш Орда-1" и ЖК "AviatorPremium", обманным путем под видом для строительства домов в жилых комплексах, предлагая стать соучредителями в ТОО, которая не имеет отношения к строительству данных комплексов, обещая соучредителям получать учредительские бонусы от прибыли в размере 1.500.000 тенге ежемесячно и спустя год получить чистую прибыль в размере 1.700.000.000 тенге, совершив мошенничество, незаконно завладел денежными средствами в сумме 485 000 000 тенге.