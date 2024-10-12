К сгоревшему дому семьи убитого в Талгаре подростка прибыл первый заместитель главы МВД

Первый заместитель министра внутренних дел РК Бауыржан Аленов прибыл село Азат в Алматинской области, где этой ночью сгорел дом семьи убитого 16-летнего Шерзата, передаёт BaigeNews.kz

"По поручению министра внутренних дел прибыл на место происшествия. Со мной на место прибыли сотрудники Министерства внутренних дел. Создана следственно-оперативная группа. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия. Подозреваемые лица будут установлены и законно понесут ответственность. Уголовное дело находится на особом контроле министра, — отметил Бауыржан Аленов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара в доме семьи Шерзата, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара, а также выделить жилье, пока дом полностью не отремонтируют.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.