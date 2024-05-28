К семи годам тюрьмы приговорили жительницу Астаны за контрабанду наркотиков

В международном аэропорту города Астана по подозрению в контрабанде наркотических средств установлена и задержана 47-летняя жительница столицы, вылетавшая авиарейсом сообщением "Астана-Анталья". Об этом рассказал начальник Департамента Бакытжан Малыбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство "гашиш" общим весом 9 грамм. По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция.

"В отношении задержанной гражданки транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. 27 мая 2024 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны женщина признана виновной в совершении уголовных правонарушений и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - отметил полковник полиции.

Напомним, что с начала года сотрудниками ДП на транспорте было выявлено 159 наркоправонарушения, из них 5 фактов сбыта, 11 хранений в особо крупных размерах, 5 контрабанды. Из незаконного оборота изъято более 31 кг различных наркотических средств.