Похитила 46 млн тенге: к семи годам приговорили бухгалтера школы в Алматы

Досудебное расследование начато по делу о хищении бюджетных средств на сумму свыше 46 млн тенге в одной из школ Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"Главный бухгалтер школы на протяжении года незаконно перечисляла заработную плату сверх предусмотренным штатным расписанием на свои личные счета. По данному факту прокуратурой Бостандыкского района начато досудебное расследование. В ходе следствия бухгалтер школы полностью признала свою вину", - говорится в сообщении.

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