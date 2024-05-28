К резкому росту цен на овощи готовятся павлодарцы

Урожай овощей 2023 года на складах реализаторов и социально-предпринимательской корпорации заканчивается. Тёплая погода не позволит в дальнейшем хранить продукты в большом количестве. Как это отразится на ценах, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Чиновники заявляют, что рынок может сыграть, как угодно. Они не решаются прогнозировать возможный рост цен, но уже засуетились и готовят запасы из овощей, которые завозят из соседних стран, для удержания стоимости.

Павлодарцы в поисках дешёвых овощей, мяса, яиц, муки, круп ходят в социальные магазины. Эти торговые точки - партнёры чиновников по сдерживанию цен. В городе выстроили и фермерский рынок, где еженедельно устраивают сельскохозяйственные ярмарки товаров местных производителей. Но эти меры не всегда спасают. Случаев предостаточно, когда цена, допустим, на картофель равнялась стоимости египетских бананов.

Сегодня резких скачков цен чиновники не наблюдают. Говорят, даже есть незначительное снижение. Павлодарцы, напротив, считают, что могло быть и лучше.

"Семья у меня небольшая, четыре человека. Есть ещё родственники, которым надо помочь. Стоимость продуктов, которые у нас производят, выращивают, мне кажется, завышена. Можно было бы и дешевле продавать. Мы же сами выращиваем, у нас свои поля. По муке более приемлемая цена, а картошка могла быть и дешевле. Тоже самое морковь. Нужно стремиться использовать своё, а не то, что с юга завозят", - высказал мнение павлодарец Берик.

Стоимость социального картофеля на прилавках в Павлодаре сейчас в пределах 100 тенге, привозной уже достигает 180 тенге за килограмм. Морковь, лук, капуста - по 90 тенге. Появляется и свежий урожай по цене значительно выше. Что будет в июне, чиновники утверждать не берутся.

"В настоящий момент реализуем картофель (из стабфонда в социальные магазины - Прим.авт.) из запасов прошлого года по 90 тенге, морковь по 99 тенге. Кроме того, сейчас уже начал заходить свежий картофель, но когда свежий, все знают, что цена может немножко подняться. В принципе, ожидаемо. У нас северный регион, производители могут хранить картофель максимум до июня. В июне картошка заходит от южных соседей: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Именно в этот момент происходит повышение цен. Поэтому мы заключили договор по поставке раннего картофеля из Узбекистана", - сообщил зампредседателя правления АО "СПК "Павлодар" Бек Уразгулов.

По информации ведомства, на данный момент заключён договор с поставщиком о приобретении 200 тонн лука по 104 тенге. Есть договорённость и о закупе 400 тонн картофеля, но тут ещё нет данных о стоимости. Пополняют стабфонд, говорят чиновники, чтобы в случае резкого скачка цен хоть как-то урегулировать ситуацию. При этом сами же отмечают, сейчас из запасов прошлого года осталось 250 тонн картофеля. Для Павлодарской области этого надолго не хватит.

Цены сейчас значительно ниже, чем годом ранее.

"В прошлом году у нас на овощи цены были выше, чем сегодня. На тот же лук. Сейчас цена 80 тенге заходит на рынок, в прошлом году в этот же период цены были по 180 тенге. Капуста порядка 250 тенге стоила, если мне не изменяет память. Картофель порядка 200 тенге. Причина была в неурожайном 2022 году", - сообщил руководитель отдела торговой политики Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области Каримжан Байсарин.

Особо уделяют внимание ценам на сахар. В летний период его стоимость нередко подскакивает. Сейчас запасы составляют почти 1 600 тонн и, если начнётся удорожание, то предоставить жителям региона альтернативу смогут, считают чиновники. Такая ситуация в марте-апреле складывалась по яйцу. Цены росли, и пришлось использовать запасы стабфонда.

Специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей призывают людей жаловаться на необоснованно завышенные цены.

"Департамент выдаёт предписания об устранении нарушения. За истёкший период 51 предписание было выдано. На сегодня всеми субъектами данные предписания исполнены. Торговая надбавка в отдельных случаях достигла 128 процентов. Тем, что мы выдавали предписание об устранении нарушения, снижена торговая надбавка. К примеру, цена гречки снижена с 525 тенге до 264 тенге за килограмм, риса - с 720 до 678 тенге, картофеля - со 130 до 104 тенге, подсолнечного масла - с 795 до 725 тенге, масла сливочного 72% жирности с 1 250 до 845 тенге", - сказала замруководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области Нурсулу Аубакирова.

Контролируют надбавку чиновники на социально-значимые товары. Если речь идёт о горячо любимых у павлодарцев огурцах, тот тут всё в условиях свободного рынка. Но если картофелем кто-то решит торговать по 500 тенге за килограмм, то покупателей просят фиксировать этот факт на камеру и обращаться с официальной жалобой.