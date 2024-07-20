К расстрелу приговорили сотрудника "Немецкого Красного креста" в Беларуси

Правозащитники распространили информацию, что Минский областной суд в конце июня приговорил к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Его последним местом работы указан "Немецкий Красный крест", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Правозащитный центр "Весна" пишет, что 30-летнего Кригера обвиняли сразу по шести тяжким статьям Уголовного кодекса: "наемничество", "агентурная деятельность", "акт терроризма", "создание экстремистского формирования", "умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения", "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Позже МИД Германии в ответ на запрос Deutsche Welle подтвердил информацию о смертном приговоре Кригеру. В ведомстве заявили, что посольство оказывает помощь осужденному и работает с властями Беларуси в его интересах.

"Смертная казнь — это жестокая и бесчеловечная форма наказания, которую Германия отвергает при любых обстоятельствах", — говорится в ответе немецкого МИД.

Рико Кригер родился в Берлине и работал санитаром-спасателем в "Немецком Красном кресте". Дома у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Также сообщалось, что ранее он работал офицером по спецбезопасности Госдепартамента в Берлине откуда ушел в сферу здравоохранения: был медбратом и специализировался на скорой медицинской помощи.

Беларусь считается последней страной в Европе, где до сих пор применяется высшая мера наказания, и каждый год казнят несколько человек.