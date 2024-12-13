Прошло первое официальное заседание Asian Boxing. В нём принял участие президент Национального Олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии Международной федерации бокса World Boxing Геннадий Головкин, генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев и представители Казахстанской федерации бокса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение НОК РК.

Также его участниками стали президент Федерации бокса Таиланда Пичай Чунхаваджира и представители азиатских стран-участниц.

Фото: НОК РК

Asian Boxing - новая организация, созданная под эгидой World Boxing, миссией которой является курирование развития и продвижения бокса на территории Азии, в том числе и с целью сохранить бокс в Олимпийском движении. Сейчас в ее составе 60 Национальных федераций из азиатских стран.

Штаб-квартира новой Азиатской федерации до следующих выборов будет находиться в Таиланде. Временным президентом Asian Boxing единогласно избран Пичай Чунхаваджира. Он поблагодарил участников заседания за доверие.

"Я рад, что нам удалось принять ключевые решения по сохранению бокса в программе Олимпийских игр. Создание Asian Boxing - это важный шаг для достижения нашей общей цели. Благодарю всех за оказанное доверие", - озвучил Пичай Чунхаваджира.

На первом официальном заседании Asian Boxing участники также утвердили временный логотип организации, обсудили составы Совета директоров и комитетов. Всего в Совет директоров войдут девять человек, среди которых одной будет обязательно женщина. Шесть Комитетов сформируют пять его членов.

Фото: НОК РК

"Нашей первостепенной задачей в данный момент является сохранение бокса как вида спорта в программе Олимпийских игр. Для этого была создана World Boxing. Это позволяет рассчитывать на участие боксеров в Играх-2028 в Лос-Анджелесе, так как в Международном Олимпийском комитете четко указали, что World Boxing - это единственный путь для того, чтобы боксеры со всего мира могли стать участниками предстоящей Олимпиады. Поэтому было принято решение о формировании Asian Boxing. Первое рабочее заседание - важное событие, заложившее фундамент для дальнейшего развития организации. Мы смогли обсудить не только организационные вопросы, но и обозначить ключевые стратегические направления деятельности, в том числе и касательно Олимпиады", - сказал Геннадий Головкин.

По его словам, это не просто встреча, а важный шаг к укреплению сотрудничества между странами, формированию новых возможностей для атлетов и продвижению ценностей честной борьбы и единства.

"Asian Boxing начинает свою работу с амбициозной миссией – вывести азиатский бокс на новый уровень, основанный на принципах прозрачности и справедливости", - добавил Головкин.

В рамках заседания он также предоставил отчёт о проделанной работе в качестве председателя Олимпийской комиссии World Boxing. Он обозначил дальнейшие цели по сохранению бокса в программе ОИ.

В ближайшее время состоится второе заседание в онлайн-формате, на котором пройдут выборы временного Совета директоров. Кроме того, согласно запланированному графику работы в 2025 году организация примет Конституцию, а также выдвинет кандидатов в президенты и в состав Совета директоров.

Напомним, ранее Махмуд Сабырхан завоевал золото чемпионата Азии по боксу.