  • 30 Августа, 14:44
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К пострадавшей от удара током на пенной вечеринке девочке вылетели врачи из Астаны

Сегодня, 14:10
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: BaigeNews.kz

Республиканские специалисты города Астаны отправились в Костанай для очной консультации и оценки состояния ребёнка, пострадавшего от удара током на пенной вечеринке, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Минздрав РК сообщает, что с учетом полученной травмы, состояния ребенка, а также требуемого объема специализированной медицинской помощи ребенок транспортирован в областную детскую больницу Костанайской области.

"Ежедневно проводятся телемедицинские консультации специалистами  Национального научного центра материнства и детства КФ “University Medical Center”. Согласована тактика интенсивной терапии, даны рекомендации о продолжении лечения на месте в связи с тяжестью состояния и противопоказниями к транспортировке", – сообщили в ведомстве.

29 августа также проведена телемедицина с Национальным научным центром нейрохирургии города Астаны и Национальным координационным центром экстренной медицины.

В Минздраве добавили, что о состоянии ребенка, о принимаемых мерах ежедневно проводится беседа с родителями. В полдень аким Костанайской области встречается в больнице со специалистами из Астаны и родителями ребенка.

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