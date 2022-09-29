К посольствам Казахстана за рубежом россияне приносят цветы

К зданию посольств Казахстана в Лондоне и Москве принесли цветы и плакаты со словами благодарности, передает BaigeNews.kz. Люди благодарят казахстанцев за то, что приютили у себя бежавших от мобилизации россиян.

"Цветы и плакат с благодарностью к Посольству Казахстана отнесла. Была первая. Согласовала свои действия с полицейским и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам!", - написала в Twitter москвичка Александра Астахова.

Цветы и плакат с благодарностью к Посольству Казахстана отнесла. Была первая. Согласовала свои действия с полицейским и даже с представителями посольства, теперь можно у главного входа оставлять свои благодарности за помощь российским беженцам! #нетвойне #спасибоказахстан pic.twitter.com/HwrLczmtYN — Alexandra Astakhova (@AleAstakhova) September 28, 2022

Казахстанское посольство в Лондоне сегодня с утра тоже украсили цветами. Плакаты со словами "Көп рахмет" граждане России, проживающие в Великобритании, оставили у здания в знак благодарности нашей стране за то, что она оказывает помощь прибывшим в Казахстан россиянам.