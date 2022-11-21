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К переизбранному президенту РК обратились сельчане из ЗКО Вчера, 23:46
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Вчера, 23:46
177

К переизбранному президенту РК обратились сельчане из ЗКО

Жители села Подстепное, которое находится в нескольких километрах от Уральска, записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Видео распространяется через мессенджер WhatsApp. Село Подстепное расположено по дороге в международный аэропорт Уральска. Однако в нём асфальтирована всего одна дорога и по посёлку невозможно проехать не только на автомашине, но и пройтись пешком, говорят местные жители. Численность населения - около 15 тысяч человек. Из-за отсутствия нормальных дорог здесь не курсируют автобусы. 

"Посёлок расположен в непосредственной близости с международным аэропортом и вдоль трассы Самара - Шымкент. Состояние дорог просто ужасное, мы тонем в жиже грязи. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы проголосовали за вас и обращаемся к вам с просьбой - выделить бюджетные деньги в этом году, чтобы весной 2023 года в нашем селе начали строить дороги", - говорят жители села в видеообращении.

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#дороги #сельская жизнь #обращение к президенту #Токаев #ЗКО
BaigeNews.kz
Вчера, 23:46
177
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