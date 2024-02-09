К нормальному водоснабжению возвращают Актобе

В Актобе постепенно возвращается нормальное водоснабжение. Об этом сообщили в АО "Аqtobe su-energy group", передаёт BaigeNews.kz.

"Хотим сообщить, что водозаборы и водоочистные сооружения, насосные станции восстановили свою работоспособность после неприятностей с погодными условиями и электроснабжением. Сейчас весь город постепенно возвращается к нормальному водоснабжению", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время линии заполняются водой, и скоро циркуляция воды нормализуется.

"Приносим извинения за временные неудобства, вызванные перебоями в работе, и выражаем благодарность за ваше терпение и понимание в этот непростой период", - добавили в "Аqtobe su-energy group".

Ранее сообщалось, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сёл. В двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС. Из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области снежном плену оказались почти три сотни человек.

Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области организовал "КазАвтоЖол". Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу. К спасению людей на трассах присоединились полицейские - они доставляют водителей большегрузов, застрявших на трассах, в пункты обогрева и буксируют грузовики.