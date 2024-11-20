К находящимся в Украине казахстанцам обратились дипломаты

Казахстанцам рекомендуют покинуть территорию Украины. С обращением выступили в посольстве, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину. Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей", - говорится в заявлении.

Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиасообщениями.

В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.

Контактный номер консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031. Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.