К месту проведения Всемирных игр кочевников зрителей будут доставлять спецавтобусы
Сегодня, 04:09
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Сегодня, 04:09Сегодня, 04:09
139Фото: акимат Астаны
Специальные автобусы будут доставлять жителей и гостей столицы к месту проведения 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане с 9 по 13 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников. Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий будет запрещен", - сообщили в столичном акимате.
Курсировать спецавтобусы будут с 8.00 до 20.00 часов с трех точек:
- Парковочная зона "Астана Арена"
- Парковочная зона "Бас мешіт"
- Парковочная зона "ЕХРО"
"Также во время прохождения Всемирных игр кочевников будут временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323", - говорится в сообщении акимата.
Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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