К месту проведения Всемирных игр кочевников зрителей будут доставлять спецавтобусы

Специальные автобусы будут доставлять жителей и гостей столицы к месту проведения 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане с 9 по 13 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников. Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий будет запрещен", - сообщили в столичном акимате.

Курсировать спецавтобусы будут с 8.00 до 20.00 часов с трех точек:

Парковочная зона "Астана Арена" Парковочная зона "Бас мешіт" Парковочная зона "ЕХРО"

"Также во время прохождения Всемирных игр кочевников будут временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323", - говорится в сообщении акимата.

Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.