К лету в Казахстане добавят новые маршруты поездов
Нацперевозчик запускает новые маршруты на летний сезон.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО "Пассажирские перевозки" объявило о запуске 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, передаёт BaigeNews.kz.
Мера принята для удовлетворения традиционно высокого спроса на железнодорожные перевозки в сезон отпусков. С июня по сентябрь 2025 года по стране начнут курсировать как новые составы, так и увеличится частота движения уже действующих поездов.
В расписание включены:
-
3 состава "Тальго",
-
5 стандартных поездов,
-
прицепные вагоны к 3 маршрутам.
Среди них:
-
№253/254 "Астана — Достык" (Тальго) — 2 раза в неделю,
-
№207/208 "Алматы — Жаланашколь" (Тальго) — по датам,
-
№211/212 "Алматы — Достык" (Тальго) — через день,
-
№221/222 "Алматы — Достык" — 3 раза в неделю,
-
№457/458 "Семей — Достык" и №459/460 "Оскемен — Достык" — через день,
-
Прицепные вагоны "Алматы — Достык", "Кызылорда — Достык", "Павлодар — Достык" — через день,
-
№201/202 "Астана — Алматы" и №203/204 "Астана — Шымкент" — ежедневно.
Всего планируется перевезти более 270 000 пассажиров.
Билеты доступны за 45 дней до отправления на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.
Дополнительную информацию можно получить:
-
на онлайн-табло: tablo-railways.kz,
-
в колл-центре 1433,
-
по WhatsApp: +7 776 714 5686.
Ранее мы писали о том, что запрещено провозить в поездах Казахстана.
Самое читаемое
- Подполковник полиции погиб в Костанайской области
- Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
- Казахстанские школьники завоевали "бронзу" на STEM-чемпионате в Греции
- Парад в Астане: Самые яркие моменты грандиозного шествия
- Спасать зрение недоношенным младенцам научились врачи в Алматы