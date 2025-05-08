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К лету в Казахстане добавят новые маршруты поездов

Нацперевозчик запускает новые маршруты на летний сезон.

Сегодня, 09:10
АВТОР
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КТЖ Сегодня, 09:10
Сегодня, 09:10
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Фото: КТЖ

АО "Пассажирские перевозки" объявило о запуске 11 дополнительных железнодорожных маршрутов в предстоящий летний период, передаёт BaigeNews.kz.

Мера принята для удовлетворения традиционно высокого спроса на железнодорожные перевозки в сезон отпусков. С июня по сентябрь 2025 года по стране начнут курсировать как новые составы, так и увеличится частота движения уже действующих поездов.

В расписание включены:

  • 3 состава "Тальго",

  • 5 стандартных поездов,

  • прицепные вагоны к 3 маршрутам.

Среди них:

  • №253/254 "Астана — Достык" (Тальго) — 2 раза в неделю,

  • №207/208 "Алматы — Жаланашколь" (Тальго) — по датам,

  • №211/212 "Алматы — Достык" (Тальго) — через день,

  • №221/222 "Алматы — Достык" — 3 раза в неделю,

  • №457/458 "Семей — Достык" и №459/460 "Оскемен — Достык" — через день,

  • Прицепные вагоны "Алматы — Достык", "Кызылорда — Достык", "Павлодар — Достык" — через день,

  • №201/202 "Астана — Алматы" и №203/204 "Астана — Шымкент" — ежедневно.

Всего планируется перевезти более 270 000 пассажиров.

Билеты доступны за 45 дней до отправления на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию можно получить:

  • на онлайн-табло: tablo-railways.kz,

  • в колл-центре 1433,

  • по WhatsApp: +7 776 714 5686.

Ранее мы писали о том, что запрещено провозить в поездах Казахстана.

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