К газу в Кызылординской области подключат ещё четыре села

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев рассказал о проводимой работе по газификации региона, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил аким, показатель газоснабжения населения региона составляет 75%. Областной и районные центры, а также город Байконур полностью газифицированы.

"На очереди у нас населенные пункты. Это не делается так быстро. Всё упирается в деньги, в возможности бюджета. Помимо нашего региона, есть другие области, которые нуждаются в финансировании. Деньги выделяются по очереди. В этом году для газификации нашей области Правительство выделило очень большую сумму - свыше 30 миллиардов тенге", - сказал Нурлыбек Налибаев.

По его словам, в этом году запланировано проведение газа в 20 населенных пунктов.

"В эту пятницу мы подключим к газу четыре села в Жалагашском и Сырдарьинском районах. Благодаря этим проектам в этом году мы обеспечим газ в регионе на 78%. На сегодняшний день выделено финансирование для газификации девяти населенных пунктов в 2025 году. С начала года финансирование продолжится. Думаю, в следующем году обеспеченность газом превысит 80%", - сказал аким региона.

Ранее стало известно, что жители села Жибек Жолы Акмолинской области получили природный газ.