К газу начали подключать дома в Текели

Дома жителей города Текели области Жетысу начали подключать к природному газу. Первыми доступ к голубому топливу получили жители микрорайона "Достық", где зарегистрировано 1200 абонентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Напомним, проект по газификации Текели будет полностью завершен в этом году, подключение микрорайонов города будет проводиться поэтапно.

Первыми в Текели к системе газоснабжения подключились жители дома №215 по улице Куншыгыс.

"Мне 73 года, я здесь родилась. Сейчас уже в возрасте, поэтому топить печь, таскать уголь и дрова, выносить золу уже очень тяжело. Газ мы ждали с нетерпением. И вот наша общая мечта сбылась. Не может не радовать, что люди получили, то, что так сильно хотели", — поделилась Людмила Проскурякова.

Вместе с текелийцами доступ к природному газу сегодня получили жители ряда сел Ескельдинского и Каратальского района. Голубое топливо пришло в села Отенай, Жаналык и Ортатобе, где в целом проживает свыше 1700 человек.

"В Ескельдинском районе 21 из 33 населенных пунктов подлежат газификации. Из них на сегодня газифицировано 10, ведутся работы по строительству газораспределительных сетей в 9 населенных пунктах. Также завершен конкурс на строительство газораспределительных сетей в с. Кайнарлы. Ведутся проектные работы в целях охватом газом с.Жалгызагаш. В результате в 2025 году, после реализации всех указанных проектов, район будет газифицирован на 100%", - сообщил заместитель акима района Айдын Исабеков.

Что касается Каратальского района, то на сегодняшний день завершено строительство газораспределительных сетей в селах Кокдала, Достык, Канабек, Жанаталап, Кальпе, Оян, Бастобе, Ортатобе. Доступ к газу получили и 40% жителей или более 8 тыс. жителей западной части города Уштобе. Уже до конца года планируется обеспечить газом оставшуюся восточную часть города, где проживает порядка 11 тыс. человек. Кроме того, в 5 селах района ведутся работы по газификации. Планируется, что подключение этих населенных пунктов к газу будет осуществляться поэтапно до конца года. В целом Каратальский район, как и Ескельдинский район, будет полностью газифицирован до конца 2025 года.