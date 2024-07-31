К чему может привести полный запрет на ввоз пшеницы из-за рубежа в Казахстан

В Казахстане вводят полный запрет на ввоз пшеницы из-за рубежа. Причины - массовый импорт из России и ожидаемый обильный урожай в стране. Как решение Минсельхоза повлияет на внутренний рынок, читайте в материале BaigeNews.kz.

Поясняют своё решение в профильном ведомстве тем, что действовавший частичный запрет на ввоз пшеницы, при которой её разрешалось поставлять только по железной дороге и только для птицеводческих и мукомольных предприятий, не принёс ожидаемых результатов: в МСХ указывают на значительный импорт зерна в Казахстан. По данным ведомства, с начала года импорт пшеницы из России составил 1,1 млн тонн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако Союз зернопереработчиков Казахстана выступает категорически против запрета на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом. Председатель Совета учредителей ОЮЛ "Союз зернопереработчиков Казахстана" Евгений Ган считает, что такая мера несёт ряд негативных последствий для отечественного рынка.

Для наглядности он рассказал, к чему привёл запрет экспорта зерна из Российской Федерации в Казахстан автотранспортом. При этом он напомнил, что в России три года назад ввели экспортные пошлины на зерно. А на муку – нет. И на этом фоне у них стал резко развиваться мукомольный рынок. Как итог, усиливается их присутствие на рынке стран Центральной Азии.

"Это привело к массовому завозу муки из Российской Федерации на территорию Казахстана. Доля импортной муки в 2023 году в нашей стране выросла более чем в два раза, а в этом году – уже более чем в три раза. Зачастую импорт происходит контрабандой, без уплаты налогов и соблюдения фитосанитарных и санитарных требований. Одновременно увеличивается экспорт российской муки и в страны Центральной Азии и Афганистана. В 2022/2023 маркетинговом году поставки муки из России в Афганистан составляли 110 тыс. тонн, в 2023/2024 маркетинговом году – уже 236 тыс. тонн, или более четверти всего экспортного объёма муки из России. Лавинообразно растёт их присутствие на внешнем рынке. Плюс у нас ещё и Узбекистан очень активно работает в этом направлении, перерабатывая наше и российское зерно, поставляют в Афганистан. То есть мы внешние рынки теряем и по муке, и по зерну. Причём нельзя сказать, что Россия демпингует. Там просто себестоимость намного ниже, чем у нас", - пояснил Евгений Ган.

Казахстанские мукомолы, по его словам, завозят российское зерно по нескольким причинам. Первая, потому что оно там дешевле, так как урожайность выше. Если отечественное зерно предлагается на внутреннем рынке по 110 тыс. тенге за тонну, то импортное стоит тысяч на 15-20 дешевле, и это ещё с учётом всех таможенных платежей и доставкой.

"Бизнес устроен так, что он стремится к минимизации своих затрат. И это абсолютно нормальное явление. Поэтому понятное дело, что переработчик выберет то зерно, которое дешевле. Во-вторых, у нас, если смотреть более широко, собственного зерна в последние годы хронически не хватает для насыщения потребности рынка Центральной Азии и Афганистана. А этот рынок очень быстро растёт – порядка 2 млн человек в год там идёт прирост. А у нас производство остаётся на том уровне, и волей-неволей мы стали докупать зерно у России, чтобы закрыть эти потребности. Плюс так получилось, что у нас 2023 год был с очень низким качеством произведённого зерна, было очень мало предложений по качественному зерну отечественного производства", – добавил спикер.

Мукомолы, по словам Евгения Гана, сомневаются в доводах МСХ. Участники рынка говорят, что они не ощутили такого большого объёма продовольственной пшеницы. Что может указывать на искажение отчётности.

Сомневаются участники рынка и в том, что в стране достаточно качественного зерна для того, чтобы обеспечить высокие требования потребителя.

"Мы не производим муку из зерна 4 класса, её делают из качественного зерна 3 класса. Так как наш потребитель к этому привык. Более того, и на внешнем рынке привыкли к тому, что казахстанская мука должна быть высокого качества. Мы на экспортном рынке ещё удерживаемся только потому, что у нас качественная мука. Если мы начнём делать некачественную муку, да ещё и из дорогого нашего зерна, то, понятное дело, уйдём с рынка", - подчеркнул глава Союз зернопереработчиков Казахстана.

Присутствует, по его словам, и опасение, что не всё хорошо с оценочными объёмами будущего урожая.

"Да, мы закупали российское зерно, но оно на внутреннем рынке служило для стабилизации цен на хлебопродукты. Мы по итогам полугодия производили оценку, и было установлено, что мы использовали в своей работе в прошлом году порядка 40% отечественного зерна, и порядка 60% – импортного, то за период с ноября по март – уже 55% отечественного зерна и 45% - импортного. То есть сказать, что мы сидим на российском зерне и не покупаем отечественное – абсолютно некорректно. Это данные, которые приводит Бюро национальной статистики и КТЖ, подтверждая объёмы ввезённого зерна. Сейчас же возим только по железной дороге поэтому отследить это легко", - сказал Ген.

Запрет на ввоз более дешёвого российского зерна, считает эксперт, приведет: к смещению цен на всю линейку хлебопродуктов в сторону роста на внутреннем рынке; падению объёмов экспорта муки на внешнем рынке.

В качестве альтернативы наряду с запретом импорта зерна из России, нужно закрыть и импорт российской муки. Хотя сейчас она беспрепятственно поступает на рынок Казахстана.

"Если российская мука на внутреннем рынке до 2021 года занимала где-то порядка 0,5% от объёма потребления, то уже за пять месяцев этого года доля российской муки, ввезённой официально, составила 6,9%. Рост практически в 14 раз. Это только "светлая" часть ввоза, а есть ещё и теневой оборот, который намного больше. Мы говорим: "Ребята, сказав "А", говорите и "Б". Если закрыли ввоз зерна, закрывайте и ввоз муки. Потому что, если сейчас россиянам не дадут продавать нам зерно, они скажут: "Хорошо, тогда покупайте дешёвую муку". Мы в целом были против запрета ввоза зерна, но если уже хотят запретить, то тогда будьте последовательны и закрывайте и муку, и отруби. А так они ещё больше будут производить муки и будут давить нас своей мукой. Это сообщающиеся сосуды", - предложил Евгений Ган.

Зерновой союз Казахстана придерживается более нейтральной позиции.

"Изначально Зерновой союз на заседании межведомственной комиссии предложил дождаться уборочной кампании, чтобы посмотреть, какое у нас будет качество зерна, так как в силу большей региональности России и в силу больших объёмов зерна, которое там производится, если у нас опять будут проблемы с качеством, есть возможность выбора там. То есть мы об этом говорили: ввести запрет, но несколько позже. Но правительство приняло такое решение. Наше мнение – нейтральное – мы не считаем, что это действенная мера, которая позволит существенно каким-то образом улучшить показатели наших товаропроизводителей. А вот введение таможенных пошлин – эта мера, которая может существенно ухудшить состояние рынка", – отметил эксперт-официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

Он считает, что хорошим инструментом поддержки казахстанских производителей сегодня станет вывоз излишков зерна.

"Нужно вывозить излишки зерна из Казахстана любыми видами транспорта. То есть полностью открыть экспорт. А сейчас обсуждается вопрос введения таможенных пошлин на экспорт зерна. А это уже будет заградительной мерой, то есть одной рукой, что называется, правительство поддерживает, а второй рукой эту поддержку утаптывает. Грубо говоря, правая рука не знает, что делает левая. А суть в том, что Минфин инициирует ведение экспортной пошлины, а МСХ – введение запрета на импорт. Оба действия, если их рассматривать в совокупности, не отличаются логичностью", - пояснил он.

Однако он не согласен с тем, что решение Минсельхоза приведёт к росту цен на муку.