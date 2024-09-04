К чему может привести пересмотр пороговых баллов для поступления в вузы Казахстана

Вчера на заседании правительства заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что будет произведено распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги и что в последующем гранты будут дифференциированы в зависимости от лиги. Журналист BaigeNews.kz поинтересовалась у депутатов Мажилиса, как это может отразиться на абитуриентах и их выборе вуза.

Депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что в обществе всегда очень большой резонанс вызывают вопросы, касающиеся доступности высшего образования и грантов.

"Предлагается распределение вузов на высшую, среднюю и целевую лиги. То есть на такие три группы. Но еще не ясно, на кого можно отучится в вузах, например, целевой лиги или высшей. И как будут себя чувствовать дети, которые не смогли поступить в вузы высшей лиги? Это же ведь дети. Смогут ли они выдержать такое давление со стороны общественности? Думаю, мы н должны думать не только о баллах и правилах, но и психологическом здоровье детей. Насколько вообще правильно ставить одну специальность выше другой?", - задался он вопросами.

Он предлагает не торопиться с принятием конкретных решений в этой сфере, а обсудить все тщательно с привлечением экспертов.

"Надо, чтобы все – абитуриенты, родители, да и сами вузы, были к этому готовы. А если чрезмерно поднимут баллы, и большинство абитуриентов не смогут поступить и если будет недобор, то это коснется и устойчивости самих вузов. Поэтому эти вопросы надо обсудить и рассмотреть всесторонне и принять решение, которое устроит всех", - пояснил он, комментируя планы по пересмотру пороговых баллов для получения гранта.

Иного мнения придерживается депутат Айдос Сарым.

"Что-то с высшим образованием делать надо, потому что, скажем, "размазывать кусочек масла по бутерброду" очень сложно, поэтому сегодня ставка делается на то, чтобы увеличить количество опорных вузов с приглашением иностранных партнеров и так далее. По мне, пусть будут лучше сильные вузы с высоким рейтингом и высоким финансированием, чем в целом общая деградация всего образования. Мне кажется, будет большая несправедливость, если мы позволим, чтобы наши дети, студенты получали некачественное образование, получали только "корочку", которая ничем другим подкреплена не будет", - пояснил он.

При этом мажилисмен считает, что не нужно бояться рисков утечки абитуриентов в зарубежные вузы, так как, по его мнению, многие выберут вариант "учится рядом, в понятной обстановке".

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова и вовсе заявила, что в Казахстане все должны иметь доступ к бесплатному высшему образованию.

"Высшее образование должно быть бесплатным. Но должен происходить отбор – те кто не хочет или не может учиться должны быть исключены, а нет так, что поступил и однозначно окончишь вуз. Такого не должно быть. То есть ты поступил, успеваешь ,получается, ты учишься, нет – до свидания, спасибо. Но равный доступ должен быть на старте", - считает она.

Ранее заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила о планах пересмотреть систему высшего образования в Казахстане.