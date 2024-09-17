К чему может привести отказ Казахстана от атомной энергии рассказал турецкий профессор

Вопросы, связанные с ядерной энергетикой, становятся все более актуальными на фоне глобальных изменений климата и нарастающей потребности в устойчивых источниках энергии. Несмотря на научно обоснованные преимущества атомных электростанций, некоторая часть общества в этом вопросе настроена отрицательно. Профессор турецкого университета Мугла Ситки Кочман и директор Центра исследований и практики экологических проблем Ахмет Демирак в интервью корреспонденту BaigeNews.kz выделил основные причины этой проблемы и дал свои рекомендации.

Ядерная энергия как решение экологических проблем

Сегодня энергетика становится ключевым фактором для экономического роста, индустриализации и улучшения качества жизни. Традиционные источники энергии, такие как уголь и нефть, наносят серьезный вред окружающей среде, ведя к изменению климата и ухудшению состояния экосистем. Ядерная энергия, напротив, предлагает более чистый и надежный способ производства электричества, с заметно меньшими выбросами углекислого газа по сравнению с ископаемыми топливами.

По словам профессора Ахмета Демирака, ядерная энергетика является важным звеном в цепи борьбы с климатическими вызовами.

"Ядерная энергия формирует значительный вклад в устойчивое развитие, помогая снизить выбросы углерода и поддержать экономический рост. Это делает АЭС не только необходимым, но и предпочтительным вариантом в условиях восходящей тенденции к устойчивому энергетическому обеспечению", - подчеркивает турецкий эксперт.

Непонимание и дезинформация

Тем не менее, несмотря на научные данные и преимущества ядерной энергетики, многие люди остаются под влиянием мифов и дезинформации о её негативном воздействии на окружающую среду. Как поясняет профессор, такое восприятие часто основывается на страхах и исторических событиях, связанных с авариями на атомных станциях, таких как катастрофы на Чернобыльской и АЭС Фукусимы.

"Сегодня в мире функционирует около 450 атомных электростанций, которые подвергаются постоянному контролю и исследованиям. Научные данные на протяжении последних десятилетий не выявили каких-либо серьезных угроз окружающей среде от функционирования этих электростанций. Важно понимать, что серьезные аварии, такие как Чернобыльская в 1986 году и Фукусима в 2011 году, произошли в результате уникальных и редких обстоятельств – несанкционированные эксперименты и стихийные бедствия, такие как землетрясения и цунами", - сказал эксперт.

По его словам, риски, связанные с АЭС, снижены благодаря достижениям и последовательному улучшению технологий. Современные АЭС разрабатываются с учетом всех возможных рисков и способны выдерживать экстремальные условия.

"Эти две аварии увеличили ядерный опыт. После почти 50-летнего опыта эксплуатации атомных электростанций в настоящее время строятся атомные электростанции нового поколения, которые учитывают все виды рисков", - подчеркнул Демирак.

Переход к устойчивой энергетике

В настоящее время общеизвестно, что из-за изменения климата естественная среда планеты будет нарушена, сократятся лесные массивы, и как следствие уменьшится и их биоразнообразие.

Ахмет Демирак отмечает, что одним из основных путей решения этой проблемы является ядерная энергетика.

"Действительно, Европейская экономическая комиссия ООН и Международное энергетическое агентство в своих отчетах за 2021 год указывают, что ядерная энергия необходима для борьбы с изменением климата. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2020 года: "Наше энергетическое и экологическое будущее зависит от ядерной энергетики”. И в мире, и, конечно же, в Казахстане, кризис изменения климата усугубляется с каждым днем, выбросы углекислого газа увеличиваются, в то время как климатические катастрофы происходят, и игнорирование разрушений окружающей среды является решением для предотвращения кризиса", - сказал эксперт.

Он добавил, что наряду с инвестициями в возобновляемые источники энергии, зеленую трансформацию стран теперь можно назвать необходимостью, а не предпочтением для всего мира.

"Если выбросы углекислого газа будут продолжать расти, это приведет к серьезным последствиям для морских экосистем, продовольственной безопасности и устойчивого развития в целом", - предупреждает эксперт.

Также он предположил, к чему придет Казахстан, если не поддержит строительство АЭС.