  • 8 Января, 23:56
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К автоперевозчикам обратились в Минтранспорта РК

В соцсетях распространяется информация о сборах при въезде в Узбекистан.

Сегодня, 22:27
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 22:27
Сегодня, 22:27
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Фото: КазАвтоЖол

В министерстве транспорта обратились к казахстанцам, осуществляющим международные автоперевозки в Республику Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан.

"В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 2007 года, перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, кроме сборов за использование платных автодорог. У перевозчиков РК сборы на территории РУ взиматься не будут", - заявили в ведомстве.

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