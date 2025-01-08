К автоперевозчикам обратились в Минтранспорта РК
В соцсетях распространяется информация о сборах при въезде в Узбекистан.
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
159Фото: КазАвтоЖол
В министерстве транспорта обратились к казахстанцам, осуществляющим международные автоперевозки в Республику Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан.
"В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 2007 года, перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, кроме сборов за использование платных автодорог. У перевозчиков РК сборы на территории РУ взиматься не будут", - заявили в ведомстве.
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