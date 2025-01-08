В министерстве транспорта обратились к казахстанцам, осуществляющим международные автоперевозки в Республику Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан.