К акции против бытового насилия присоединились алматинские мужчины

Активисты молодёжного крыла партии "Аманат" провели в Алматы социальный эксперимент, который горожане активно поддержали, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Пожми мне руку, если ты против насилия!" - так звучала надпись на плакате активиста алматинского городского филиала молодёжного крыла партии "Аманат" "Жастар Рухы". Всё это снималось на видео, которое позже опубликовали в социальныъ сетях. В ходе акции можно заметить мужчин, которые поддерживают нетерпимость к насилию. Двухдневная акция тронула сердца казахстанцев.

"Честно говоря, я не ожидал, что в ходе акции будет такая же обратная связь со стороны мужчин. Мужчины убедительно продемонстрировали, что они выступают против жестокого обращения и насилия, оказываемого женщинам, и готовы всегда поддерживать их. Призываю всех ребят поддержать нашу акцию и вместе строить безопасное общество", - поделился впечатлениями Асылжан.

По информации ребят из молодежного крыла "Жастар Рухы", социологические опросы, эксперименты и акции в этом направлении проходят в разных регионах Казахстана.

Вчера в сёлах Жамбылской и Жетысуской области был проведен опрос по вопросам бытового насилия. В нем приняли участие около 100 граждан, 90% жителей заявили, что необходимо усилить меры против насилия и дать соответствующее наказание гражданам, уклоняющимся от алиментов.