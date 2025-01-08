Суд города Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Писареву П. и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных.

"Суд, рассмотрев неопровержимые доказательства, собранные в ходе расследования, признал Писарева П. виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы, а Бөлекбая Е. к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудников КУИС арестовали в Астане.